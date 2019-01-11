Елвіс живий. Принаймні для сотень його шанувальників, які щороку перевтілюються в короля рок-н-ролу і вирушають на фестиваль до австралійського містечка Паркс. Про свято музики розповідає Анна Філь.

На Сіднейському вокзалі людно, галасно і рок-н-рольно. Тут витає дух Елвіса. Піджаки, інкрустовані камінням, легендарні зачіски, брюки-кльош. Сотні шанувальників і двійників Преслі зібралися на фестиваль свого кумира в містечку Паркс. Поки чекають на "Елвіс-експрес", який доправить їх до пункту призначення, - свято починається.

Підспівують, підтанцьовують і прагнуть бути схожими на короля рок-н-ролу всі - незалежно від віку, статі й національності.

"Ми в костюмі для карате. Елвіс його дуже любив. Ми японці, тому шануємо це. У нас спеціальні костюми - з ініціалами "Е" та "П" на спині. Усі одяглися в сценічне вбрання, а ми вирішили бути оригінальними", - розповідає Канікіда Каппа, фанат Елвіса з Японії.

Уперше фанати зібралися в Парксі в січні 1993 року - до Дня народження кумира. Відтоді місто перетворилося на своєрідну Елвіс-столицю Австралії. У місті мешкає лише 11 тисяч людей. Але щосічня на 5 днів його населення збільшується в рази.

"Щороку фестиваль стає дедалі масштабнішим. Його заснували лише кілька людей. А зараз до Паркса приїздить щонайменше 27 тисяч відвідувачів. І молодь, і літні люди, від 4 до 90 років - усі люблять Елвіса", - говорить Альфред Ваз, Елвіс із Боллівуду.

"Я їжджу до Паркса, тому що це весело. Люблю всіх Елвісів. Люди на фестивалі дуже товариські. Це незабутні дні", - захоплюється Дженні Доллін, фанатка Елвіса.

Під час фестивалю шанувальники Елвіса знаходять нових друзів, святкують дні народження, а головне - згадують найкращі роки свого життя.

"Згадуємо свою молодість. Ми були тоді вже не дітьми, а підлітками. Це музика нашої епохи", - говорить Лорі Пріст, фанат Елвіса.

Перший експрес до Паркса рушає. Цьогоріч для фанатів організували два потяги.

"Атмосфера в потязі просто неймовірна. І це найважливіше. Є бар, тож час у дорозі спливає швидко. Серед пасажирів чимало виконавців, завдяки яким семигодинна подорож пролітає як одна мить", - вражений Рос Каммінгс, фанат Елвіса з Шотландії.

На час проведення фестивалю запланували близько двох сотень різних подій. Це ярмарки, виставки, паради, автосалон, заняття з йоги, уроки гри на гітарі. І, звісно, конкурс на краще виконання пісень Елвіса Преслі.