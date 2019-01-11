Украинская певица Настя Каменских удивила поклонников новым фото с отдыха в Мексике на своей странице в Instagram.

Так, снимок вышел довольно откровенным.

На снимке Настя в купальнике позирует на фоне моря.

Подписчики Каменских засыпали ее комплиментами:

"Настя, ты бомба", "Красивая", "Ракета", "Ух, женщина", "Фото супер, ты Настюша шикарная и чертовски привлекательная!".

Ранее мы писали о том, что похудевшая Настя Каменских восхитила сеть фото с отдыха.