Настя Каменских показала откровенное фото в купальнике [ Редактировать ]
Украинская певица Настя Каменских удивила поклонников новым фото с отдыха в Мексике на своей странице в Instagram.
Так, снимок вышел довольно откровенным.
На снимке Настя в купальнике позирует на фоне моря.
Подписчики Каменских засыпали ее комплиментами:
"Настя, ты бомба", "Красивая", "Ракета", "Ух, женщина", "Фото супер, ты Настюша шикарная и чертовски привлекательная!".
Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)
Ранее мы писали о том, что похудевшая Настя Каменских восхитила сеть фото с отдыха.
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