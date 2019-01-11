У Карибському морі 277 пасажирів і членів екіпажу круїзного лайнера Oasis of the Seas - заразилися кишковою інфекцією - про це повідомляє телеканал CNN, з посиланням на представника компанії Роял Карібіан, якій належить судно.

Через інцидент лайнер повернеться у порт Канаверал, штату Флорида - на день раніше від запланованого. А пасажирам - компенсують повну вартість круїзу. До наступного плавання - компанія планує визначити походження інфекції та провести повну дезінфекцію корабля.

Oasis of the Seas - один із найбільших круїзних лайнерів у світі. На його борту можуть розміститися 8 тисяч людей.