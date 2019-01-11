Дональд Трамп готовий оголосити надзвичайний стан та "майже точно" це зробить, якщо не домовиться з демократами щодо фінансування стіни на кордоні з Мексикою - про це очільник Білого дому заявив у розмові з журналістами. Це дало би йому змогу отримати гроші на побудову огорожі в обхід Конгресу. Наприклад - вилучити їх з фонду Інженерного корпусу Армії США.

Проте це неминуче потягне за собою судові позови - зазначають правознавці.

До речі, випробування сталевого зразка "стіни Трампа" Міністерством внутрішньої безпеки - провалилося. Рейки для неї вдалося розпиляти звичайною пилкою.