Дональд Трамп погрожує оголосити в США надзвичайний стан [ Редактировать ]
Дональд Трамп готовий оголосити надзвичайний стан та "майже точно" це зробить, якщо не домовиться з демократами щодо фінансування стіни на кордоні з Мексикою - про це очільник Білого дому заявив у розмові з журналістами. Це дало би йому змогу отримати гроші на побудову огорожі в обхід Конгресу. Наприклад - вилучити їх з фонду Інженерного корпусу Армії США.
Проте це неминуче потягне за собою судові позови - зазначають правознавці.
До речі, випробування сталевого зразка "стіни Трампа" Міністерством внутрішньої безпеки - провалилося. Рейки для неї вдалося розпиляти звичайною пилкою.
по теме
Трамп погрожує ввести у США надзвичайний стан
Останнє попередження. Трамп погрожує оголосити у Сполучених Штатах надзвичайний стан - навіщо?
Трамп подписал важный приказ
Глава Белого дома Дональд Трамп подписал документ о строительстве участка пограничной стены
Побороти насильство: США накрила хвиля злочинності
Неоголошена війна 21 сторіччя. Чому у світі почастішали збройні напади і навіть наймогутніші держави не в змозі впоратися з терористами-одинаками?
"Шатдаун" зірвав плани Дональда Трампа
Дональд Трамп не поїде на Всесвітній економічний форум у швейцарському Давосі
В Сенате США заблокировали законопроекты по прекращению "шатдауна"
Лидер республиканского большинства в американском Сенате Митч Макконнелл заблокировал голосование по двум законопроектам, предложенным представителями Демократической партии и нацеленным на восстановление частичного финансирования госучреждений на фоне "шатдауна"