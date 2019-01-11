Сильнейшая магнитная буря накрыла Землю в пятницу, 11 января. В этот период геомагнитных колебаний даже устойчивые к изменениям в атмосфере люди почувствуют их влияние.

Может разболеться голова, повыситься или понизиться давление. Сильных угроз здоровью нет, но больные места могут дать о себе знать.

После этого солнечная активность немного утихнет. Но уже 12 и 15 января ожидается еще одна магнитная буря, но менее активна, чем предыдущая. Медики отмечают, что примерно 70% инфарктов, гипертонических кризов и инсультов происходит именно во время магнитных бурь.

Многие люди в эти дни испытывают дискомфорт и расстройства нервной системы. Такие явления также сопровождаются головной болью, мигренью, учащенным сердцебиением, бессонницей, плохим самочувствием, пониженным жизненным тонусом, перепадами давления.

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