Спалах кишкової інфекції додав вражень 277 пасажирам та членам екіпажу круїзного лайнера Oasis of the Seas. Знамените судно повернеться до американського порту Канаверал у Флориді на добу раніше, ніж було заплановано, а всім пасажирам компенсують повну вартість круїзу.

Про таке повідомив телеканал CNN із посиланням на представника компанії-власника Royal Carribbean. Там пообіцяли визначити причини зараження та провести повну дезінфекцію корабля.

Oasis of the Seas - один із найбільших круїзних лайнерів у світі, здатний вмістити до восьми тисяч туристів.