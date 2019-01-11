На величезному круїзному лайнері отруїлися пасажири [ Редактировать ]
Спалах кишкової інфекції додав вражень 277 пасажирам та членам екіпажу круїзного лайнера Oasis of the Seas. Знамените судно повернеться до американського порту Канаверал у Флориді на добу раніше, ніж було заплановано, а всім пасажирам компенсують повну вартість круїзу.
Про таке повідомив телеканал CNN із посиланням на представника компанії-власника Royal Carribbean. Там пообіцяли визначити причини зараження та провести повну дезінфекцію корабля.
Oasis of the Seas - один із найбільших круїзних лайнерів у світі, здатний вмістити до восьми тисяч туристів.
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