В центре Парижа в субботу утром прогремел мощный взрыв, в результате которого, по данным префектуры французской столицы, есть много пострадавших.



Об этом сообщает французское издание Le Figaro.



Взрыв произошел около девяти часов утра в помещении пекарни, расположенной в девятом округе Парижа. Сначала был слышен сильный взрыв, после чего вспыхнул мощный пожар. Фото в соцсетях демонстрируют разрушительные последствия.



Улица, где находится пекарня, полностью засыпана обломками. В домах выбиты окна. По информации СМИ, взрыв был настолько мощным, что его силу ощутили за сотни метров.

Ранее сообщалось, что на шахте в Павлограде прогремел взрыв.