В Париже произошел мощный взрыв, есть пострадавшие [ Редактировать ]
В центре Парижа в субботу утром прогремел мощный взрыв, в результате которого, по данным префектуры французской столицы, есть много пострадавших.
Об этом сообщает французское издание Le Figaro.
Взрыв произошел около девяти часов утра в помещении пекарни, расположенной в девятом округе Парижа. Сначала был слышен сильный взрыв, после чего вспыхнул мощный пожар. Фото в соцсетях демонстрируют разрушительные последствия.
#explosion #Paris9 rue de Trévise pic.twitter.com/IuXSor9tdP— matthieucroissandeau (@croissandeau) 12 января 2019 г.
Улица, где находится пекарня, полностью засыпана обломками. В домах выбиты окна. По информации СМИ, взрыв был настолько мощным, что его силу ощутили за сотни метров.
Ранее сообщалось, что на шахте в Павлограде прогремел взрыв.
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