Взрыв в Париже: появилась информация о пострадавших [ Редактировать ]
В результате взрыва газа в магазине на улице Тревиз в Париже погибли четыре человека, не менее 47 пострадали. Такие данные озвучил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер, сообщает телеканал BFM.
"В результате трагического взрыва погибли четыре человека: двое пожарных и двое гражданских лиц. 10 человек находятся в крайне тяжелом состоянии, один из них - пожарный… В относительно тяжелом состоянии находятся 37 человек ", - сказал министр, который уже дважды за сегодня посетил место взрыва.
Он отметил действия пожарных, которые "смогли спасти своих товарищей, в течение полутора часов находившихся под завалами". При этом спасатели очень рисковали собственной жизнью.
В свою очередь прокуратура Парижа опровергла информацию Кастанера, заявив о двух погибших. При этом данные о количестве пострадавших оказались идентичными.
Всем эвакуированным жителям квартала предоставлено временное жилье. Ожидается, что работы на месте взрыва будут продолжаться в течение суток.
Ранее стало известно, что в центре Парижа произошел мощный взрыв во время пожара в булочной на первом этаже четырехэтажного здания.
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