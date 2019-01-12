В результате взрыва газа в магазине на улице Тревиз в Париже погибли четыре человека, не менее 47 пострадали. Такие данные озвучил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер, сообщает телеканал BFM.

"В результате трагического взрыва погибли четыре человека: двое пожарных и двое гражданских лиц. 10 человек находятся в крайне тяжелом состоянии, один из них - пожарный… В относительно тяжелом состоянии находятся 37 человек ", - сказал министр, который уже дважды за сегодня посетил место взрыва.

Он отметил действия пожарных, которые "смогли спасти своих товарищей, в течение полутора часов находившихся под завалами". При этом спасатели очень рисковали собственной жизнью.

В свою очередь прокуратура Парижа опровергла информацию Кастанера, заявив о двух погибших. При этом данные о количестве пострадавших оказались идентичными.

Всем эвакуированным жителям квартала предоставлено временное жилье. Ожидается, что работы на месте взрыва будут продолжаться в течение суток.

Ранее стало известно, что в центре Парижа произошел мощный взрыв во время пожара в булочной на первом этаже четырехэтажного здания.