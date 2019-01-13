В Германии разбился самолет, есть жертвы (фото) [ Редактировать ]
В Германии разбился двухмоторный итальянский самолет Vulcanair. В результате инцидента погибли два человека.
Об этом сообщает Berliner Morgenpost.
Известно, что самолет упал в районе муниципалитета Обербарним.
По предварительным данным полиции, пилот не справился с управлением, после чего воздушное судно упало на поле и было полностью уничтожено. Мужчины погибли прямо на месте.
Точные причины аварии пока неизвестны. Место происшествия осмотрели криминалисты Восточного полицейского управления и федерального ведомства по расследованию авиакатастроф.
Ранее истребитель разбился во время шоу.
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