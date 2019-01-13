13 января в Киеве в пиццерии Mister Cat по адресу улица Срибнокильская, 3е произошел конфликт между двумя компаниями. В мужчину стреляли из травматического пистолета.

Происшествие случилось около 6:40, пишет "Информатор".

Как сообщили участники конфликта, их компания из четырех парней и девушек отдыхала в пиццерии. Один из них в разгар веселья начал танцевать лезгинку прямо в заведении. Это очень не понравилось трем мужчинам, которые в этот момент также были в пиццерии. Когда "танцор" вышел покурить, они подошли к нему и предъявили претензии по поводу танца. Между ними возник словесный конфликт, который быстро перерос в драку. Зачинщики несколько раз ударили парня, который танцевал лезгинку, по лицу и выбили ему зуб. На шум прибежали товарищи пострадавшего, после чего началась массовая драка. В разгар потасовки один из мужчин достал травматический пистолет, сначала сделал предупредительный выстрел, а затем выстрелил в спину "танцору". После чего стрелявший с товарищами попытались скрыться с места происшествия.

Потерпевший парень остановил машину патрульных полицейских и рассказал им о произошедшем. Копам удалось задержать "стрелка" по горячим следам. Он своей вины не отрицает, но у него своя версия случившегося. Мужчина подчеркнул, что конфликт между компаниями и правда был, но произошел немного по-другому: во время танца парень подошел к их компании и начал оскорблять отдыхавших мужчин. Те сделали ему замечание, что спровоцировало драку. Пистолетом, по его словам, он воспользовался после того, как танцевавший парень достал нож.

В результате потасовки несколько человек получили травмы, а "танцор" - ранение из травматического пистолета в область спины. На месте работали несколько экипажей патрульной полиции, "скорая" и следственно-оперативная группа. Детали и виновника происшествия установит следствие.

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