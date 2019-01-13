Что ждет каждый знак зодиака с 14 по 20 января, узнайте в гороскопе на неделю.

Овен

Будете крайне чувствительны к внешним обстоятельствам и, как никогда, обидчивы. Природная любовь к спорам может привести к открытому конфликту с близкими. Старайтесь контролировать эмоции. Иначе желания и добрые устремления так и останутся неосуществленными.

Любовь. Пока никаких перемен в личной жизни не предвидится.

Здоровье. Воспользуйтесь приливом энергии и займитесь спортом.

Финансы. Сумеете извлечь практическую выгоду из поступающих предложений.

Телец

Сможете в полной мере проявить все свои способности и таланты. Не побоитесь прямо сказать недругам, что о них думаете. Будете настоящим борцом за свои права и права близких. Пойдете даже на риск, если этого потребуют обстоятельства. Даже записных домоседов и лентяев на этой неделе застать дома будет крайне сложно.

Любовь. Звезды прогнозируют гармонию в отношениях.

Здоровье. Еще не поздно взять отпуск. Продлите каникулы и отправляйтесь в путешествие.

Финансы. Возникнут новые планы.

Близнецы

Во многих сферах жизни сумеете обойти конкурентов благодаря умению быстро находить решения и так же быстро действовать. Старайтесь только четче излагать свои мысли и требования. А иногда все же идите на компромисс, так быстрее добьетесь результата.

Любовь. Тема брака начнет занимать мысли все чаще. Решайтесь.

Здоровье. Наиболее уязвима пищеварительная система.

Финансы. Материальную выгоду принесет совместная работа.

Рак

Неделя поставит вас перед сложным выбором: как жить и что делать дальше. Следовать своим намерениям и планам будет намного сложнее, так как возрастет влияние извне. Звезды прогнозируют выбор в пользу семьи и временное торможение в карьерном росте.

Любовь. Личная жизнь будет хаотичной и запутанной.

Здоровье. Комплекс упражнений для пресса и спины поможет поддерживать осанку.

Финансы. Не исключены крупные расходы.

Лев

Сложным может оказаться понедельник. Зато во все остальные дни обстоятельства будут складываться для вас самым благоприятным образом. Тема дома, заботы о родных не потеряет своей актуальности, а дети потребуют особого внимания и больше времени. Многие поездки из-за этого пока придется отложить.

Любовь. Сохранить отношения помогут уверенность и открытость.

Здоровье. Не следует перегружать сердечно-сосудистую систему даже в оздоровительных целях.

Финансы. Положение в этой сфере улучшится.

Дева

Возрастет важность друзей и единомышленников. Вы возобновите прерванные когда-то отношения, восстановите старые связи. Не стоит отказываться от предложения провести время в интересной компании. Получите там необходимый заряд свежих положительных эмоций.

Любовь. Вероятны приятные неожиданности.

Здоровье. Чтобы исключить риск простуды, одевайтесь в соответствии с погодой, тщательно выбирайте обувь.

Финансы. Временное затишье позволит навести порядок в документах.

Весы

На этой неделе проснется удивительная проницательность. От вас станет невозможно ничего скрыть, моментально почувствуете даже малейшую фальшь. Нельзя сказать, что это порадует ваших собеседников. Зато вам вернут старые долги и сделают выгодные финансовые предложения.

Любовь. Личные отношения будут гармоничными.

Здоровье. Следует обратить внимание на носоглотку.

Финансы. Ваши планомерные шаги в этой области начнут приносить плоды.

Скорпион

В полной мере проявятся артистизм и умение очаровывать публику. На вечеринках и встречах с друзьями всегда будете в центре внимания. Звезды предупреждают: деловые вопросы пока решать не стоит. Вам не будет хватать терпения и выдержки, чтобы довести начатое до конца.

Любовь. Умение нравиться – еще не все, что надо для создания прочного семейного фундамента.

Здоровье. Возможно обострение хронических заболеваний. Скопление жидкостей в организме приведет к отекам, принимайте меры.

Финансы. Появится шанс хорошо заработать.

Стрелец

Когда раскочегаритесь, вас трудно остановить. Столько идей, планов! Но сдерживайте свою импульсивность. Иначе ухитритесь кого-то встревожить внезапным приливом нежности, а кого-то – обидеть словом. Контролируйте себя, предугадывая желания близких.

Любовь. Отношения в семье недостаточно гармоничны.

Здоровье. В этот период рекомендуется соблюдать умеренность как в лечении, так и в профилактике хронических заболеваний.

Финансы. Склонность чрезмерно полагаться на других увеличит шансы стать обманутыми.

Козерог

По тому, как прошли первые две недели года, не стоит торопиться с выводами на будущее. Время расставит все на свои места. Но будьте готовы к тому, что придется брать на себя большую ответственность. И хотя не любите и даже боитесь перемен, они тем не менее грядут.

Любовь. Вы с партнером будете искренни в проявлении чувств друг к другу.

Здоровье. Возможны головные боли и перепады давления.

Финансы. Предстоит поставить точку в очень важном для вас материальном вопросе.

Водолей

В начале недели будете торопить события. Могут даже возникнуть небольшие проблемы на службе. Придется в итоге подчиниться обстоятельствам. Особого внимания, конечно же, потребуют дети. Старайтесь прислушиваться к ним и жить в том ритме, который они задают.

Любовь. В отношениях с избранником/избранницей лучше выдержать паузу и отпустить ситуацию.

Здоровье. Стоит избегать переутомления и беречь нервную систему. Полноценный сон и отдых – лучшее лекарство.

Финансы. Хорошее время для выгодных вложений свободных средств.

Рыбы

Пока будете строить воздушные замки, в ваших хозяйственных и производственных делах воцарится сплошной хаос. Никакое красноречие и обещания все привести в порядок не спасут от гнева начальства и недовольства близких. Так что соберитесь и направьте свою энергию в нужное русло.

Любовь. В личной жизни будете склонны все идеализировать.

Здоровье. Чаще бывайте на свежем воздухе, не боясь морозов.

Финансы. Привычка чрезмерно полагаться на себя может оказаться вредной.

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