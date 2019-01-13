Украинская певица Настя Каменских, которая улетела отдыхать в Мексику, продолжает радовать своих поклонников новыми сексапильными снимками в бикини. Так, на этот раз артистка сделала серию фото, где позирует в ярком купальнике, который выгодно подчеркнул фигуру Насти.

Конечно же, пользователи сети не оставили красотку без внимания и комплиментов. "Шикарная мечта", "Красотка", "Украинская Ким Кардашьян", "Настя..ты прекрасна..обожаю!!!", "Шикарное тело", "Очень красивый загар", "Обожаю такую шикарную фигуру у женщин-все на месте и ничего лишнего!" – написали под фото фолловеры.

Однако нашлись и те, кто посчитал, что Настя поправилась, и это нужно обязательно озвучить: "Худела, Худела. Качала качала и опять то же самое. Пухлая попа и ноги и живот", "Такая пышная)", "Боже, деточка, да ты потолстела!".

Ранее Настя Каменских выложила откровенно фотов купальнике.