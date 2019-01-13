Оккупированный Донбасс под ударом: в Украине заявили об угрозе "химатаки" [ Редактировать ]
Жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей угрожают неутилизированные химические вещества из местных заводов.
Об этом сообщил министр по временно оккупированным территориям Вадим Черныш, сообщает пресс-служба ведомства.
Чиновник пояснил, что министерство в 2018 году подготовило отчет по экологической ситуации на территории Донецкой и Луганской областей. В нем упомянули все опасные объекты, находящихся на временно оккупированной территории, и также расположенных вблизи линии разграничения.
"Например, есть предприятие ЗАО "Концерн Стирол" в Горловке – химический завод, на котором хранится большое количество опасных веществ и которые до сих пор не утилизированы, в частности аммиак. Аммиак хранится в металлических контейнерах, однако ежегодно стенки контейнеров становятся все тоньше", – сказал он.
Черныш также подчеркнул, что российские оккупационные силы при этом не заботятся о здоровье местных жителей.
Ранее мы сообщали, что на Донбассе снег заметает окопы военных.
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