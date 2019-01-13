Боевики разместили "Грады" возле Луганска - ОБСЕ [ Редактировать ]
Миссия ОБСЕ зафиксировала вблизи оккупированных Енакиево и Луганска тяжелое вооружение, запрещенное Минскими соглашениями и сосредоточенное за пределами определенных мест хранения, сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил со ссылкой на данные миссии ОБСЕ.
По данным миссии, 10 января беспилотник зафиксировал на северо-востоке от Донецка вооружение, которое принадлежит сепаратистам. В частности, неподалеку от Софиевки были обнаружены три самоходных гаубицы (2С1 Гвоздика, 122 мм), 5 танков (три T-72 и два T-64), а также одна противотанковая пушка (МТ-12 Рапира, 100 мм) .
На юго-западе от Луганска возле Хрустального (бывший Красный Луч) наблюдатели зафиксировали 22 реактивных системы залпового огня (БМ-21 Град, 122 мм).
Кроме того, 11 января наблюдатели в очередной раз отметили, что в Луганской области у боевиков в местах постоянного хранения тяжелого вооружения до сих пор не хватает 17 самоходных гаубиц.
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