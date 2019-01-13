Прихильники Православної церкви України перешкодили недільному Богослужінню на Волині [ Редактировать ]
Прихильники Православної церкви України перешкодили недільному Богослужінню на Волині - про це повідомили на сайті Волинської єпархії Української православної церкви.
Інцидент відбувся в селі Красноволя у Свято-Михайлівському храмі. Зі слів настоятеля, агресивно налаштовані люди завадили священику потрапити у церков та відібрали у нього ключі.
Віряни були вимушені їхати на службу до сусіднього села.
На місце події прибула поліція. Правоохоронці зафіксували правопорушення та прийняли заяву від настоятеля храму.
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