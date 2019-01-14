В центре Торонто произошла стрельба, в результате один человек пострадал, сообщает CTV News.



По данным телеканала, пострадавший госпитализирован с серьезными ранениями. Личность стрелка пока неизвестна. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

На днях в пригороде Лос-Анджелеса в боулинг-клубе произошла стрельба.