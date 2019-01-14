Масштабна пожежа на Прикарпатті. У місті Калуші напередодні горів найбільший в Україні завод з виробництва хімічної продукції - "Карпатнафтохім". Чому сталося займання і чи є постраждалі - з'ясовували мої колеги.

На хімзаводі загорілася система трубопроводу в одному з корпусів, де виробляють етилен та поліетилен. Стовп полум'я сягав 15 метрів, його видно було далеко за межами Калуша.

"Зазначений об'єкт у нас йде по підвищеному номеру виклику. Тому були залучені повністю підрозділи калуського гарнізону, Івано-Франківськ, Долина, Рожнятів, Галич, Бурштин, Войнилів і.т.д", - говорить Ігор Оксентюк, т.в.о. начальника управління ДСНС в Івано-Франківській області.

Одразу на місці пожежі створили штаб із пожежогасіння. Збивати полум'я водою не стали, оскільки в системі накопичувався пірогаз - небезпечна газова суміш. При певній концентрації вона може спровокувати вибух.

"Тому, в першу чергу, що було зроблено - це перекритя доступу газів і сумішей на ті ємкості, які були пошкоджені", - говорить Ігор Оксентюк, т.в.о. начальника управління ДСНС в Івано-Франківській області.

Понад 12 годин вогнеборці охолоджували навколишні приміщення заводу, аби вогонь не поширився на інші корпуси. На щастя, ніхто не постраждав.

"За даним фактом порушено кримінальне провадження за статтею 275 частина 1, порушення робіт підвищеної небезпеки", - говорить Василь Маківничук, начальник Калуського відділу поліції.

Причини пожежі - наразі встановлюють. Але фахівці припускають сталося це через розгерметизацію трубопроводу. Підприємство більше п'яти років не експлуатувалося. І відновило роботу тільки у 2017.

"Джерелом запалювання могла послужити іскра, яка сталася внаслідок деформації металевої конструкції", - говорить Ігор Оксентюк, т.в.о. начальника управління ДСНС в Івано-Франківській області.

"Карпатнафтохім" спеціалізується на виробництві етилена, поліетилена, вінілхлорида, каустичної соди, та хлору. Утім працівники лабораторного центру МОЗ кажуть, що підстав для паніки немає.

"Перевищень не виявлено в атмосферному повітрі на кордоні села Мостище", - говорить Юрій Здоровий, начальник відділу Івано-франківського обласного лабораторного центру МОЗ України.

Про те, що немає жодної небезпеки переконує і керівництво заводу.

"На цьому об'єкті немає хлору, ні аміаку, ні якоїсь отруйної речовини. Тут все що є це продукти переробки бензину. І вони все щ було все згоріло", - говорить Юрій Недашківський, заступник начальника охорони.

Щоправда, люди, які живуть неподалік від підприємства не на жарт стурбовані. Тим часом, на підприємстві продовжує працювати слідчо-оперативна група. Результати розслідування обіцяють оприлюднити за кілька днів.