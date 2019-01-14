На Донбасі зафіксували 14 обстрілів противника [ Редактировать ]
Ранкове зведення зі сходу: попередньої доби поранені два українських військових. По позиціях Об'єднаних сил бойовики відкривали вогонь 14 разів. Атакували опорні пункти армійців біля Лебединського, Новгородського та Опитного.
В районі Новотошківського противник застосовував БМП. За даними розвідки, чотирьох бойовиків знищено.
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