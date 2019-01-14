На Донбасі сніг замітає окопи військових

Один український військовий поранений сьогодні на Донбасі. Бойовики п'ять разів відкривали вогонь по наших позиціях. Били здебільшого з гранатометів та кулеметів на Донецькому й Маріупольському напрямках