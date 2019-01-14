США покарають Туреччину за війну проти курдів [ Редактировать ]
Дональд Трамп пригрозив розорити Туреччину, якщо вона нападе на сирійських курдів. Про це він написав у своєму Твіттері. За словами американського очільника, США завдадуть економічного удару, якщо Анкара зважиться на атаку.
Водночас він закликав курдів не провокувати Туреччину. Минулого тижня там повідомили, що готуються до військової операції і мають намір розгромити курдські формування на сході Євфрату.
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