Обычно госпитали не славятся изысканными блюдами, а у больных даже не всегда бывает желание что-либо съесть. Но есть и исключения - давайте посмотрим, как кормят в больницах разных стран мира. Мы выбрали три страны, в больницах которого самое богатое меню для пациентов.

1. Сидней, Австралия: тыквенный суп, тушеная курица с абрикосами, зеленый горошек, картофельное пюре, хлеб, масло.

Фото: из открытых источников

2. Япония: лапша, овощи тэмпура, мясо, рыба, суп, фрукты.

3. Дубай, ОАЭ: спагетти, отбивная, салат, суп, хлеб, йогурт, торт.

Меню других стран выглядит так:

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