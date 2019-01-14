Как выглядит больничная еда в разных странах мира [ Редактировать ]
Обычно госпитали не славятся изысканными блюдами, а у больных даже не всегда бывает желание что-либо съесть. Но есть и исключения - давайте посмотрим, как кормят в больницах разных стран мира. Мы выбрали три страны, в больницах которого самое богатое меню для пациентов.
1. Сидней, Австралия: тыквенный суп, тушеная курица с абрикосами, зеленый горошек, картофельное пюре, хлеб, масло.
Фото: из открытых источников
2. Япония: лапша, овощи тэмпура, мясо, рыба, суп, фрукты.
3. Дубай, ОАЭ: спагетти, отбивная, салат, суп, хлеб, йогурт, торт.
Меню других стран выглядит так:
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