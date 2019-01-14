В Иране разбился Boeing 707 (фото, видео) [ Редактировать ]
В Иране при посадке в аэропорту города Карадж разбился грузовой самолет Boeing 707. Об этом сообщает иранское агентство Fars.
Самолет разбился в аэропорту Фатх города Карадж. По имеющимся данным, Boeing 707 при посадке он выкатился за пределы полосы. Известно, что самолет летел из киргизского Бишкека.
По данным СМИ, на борту самолета находились 10 человек. Как сообщается, Boeing 707 эксплуатировался компанией Kyrgyzstan Airlines.
По сообщениям СМИ, самолет должен был сесть в аэропорту "Пайам" в Карадже, но по ошибке стал приземляться в аэропорту "Фатх" в том же городе. При посадке пилоты не справились с управлением, и Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
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