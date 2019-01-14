Через завірюху довелося скасувати понад сотню рейсів у аеропорту

Уперше цієї зими хуртовини налетіли на Вашингтон. Жителі столиці радіють густому снігу, грають у сніжки, та просто посеред міста - катаються на лижах і на сноубордах.

Щоправда, через завірюху довелося скасувати понад сотню рейсів у Вашингтонському аеропорту. До міста шторм приніс уже залишки негоди із середнього заходу США.

Там минулого тижня через ожеледицю та замети на дорогах у ДТП загинуло семеро людей.