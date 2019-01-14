Вашингтон накрило хуртовиною [ Редактировать ]
Уперше цієї зими хуртовини налетіли на Вашингтон. Жителі столиці радіють густому снігу, грають у сніжки, та просто посеред міста - катаються на лижах і на сноубордах.
Щоправда, через завірюху довелося скасувати понад сотню рейсів у Вашингтонському аеропорту. До міста шторм приніс уже залишки негоди із середнього заходу США.
Там минулого тижня через ожеледицю та замети на дорогах у ДТП загинуло семеро людей.
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