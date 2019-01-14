Голосовой помощник Siri, встроенный в iPhone, спасла жизнь мужчине, который попал в жуткое ДТП. 7 декабря 2018 года Нейт Феликс ехал на своем джипе в пустыне Невада, на высохшем озере, когда автомобиль перевернулся. Американец пришел в себя он даже не мог поднять голову, пишет seMobile.

Кроме того, что каждое движение отдавалось болью, он также сломал два позвонка, в результате чего его парализовало на 80%. Помимо травм, полученных в результате аварии, Феликсу также пришлось беспокоиться о морозе, который характерен для пустыни Невады в зимние ночи. Ему было немного легче от того, что его сопровождала собака, которая легла рядом с ним и пыталась его согреть. Но вскоре мужчина понял, что это не поможет ему продержаться всю ночь. Сколько бы ни кричал Феликс, рядом с ним не было никого, кто мог бы услышать его крик.

Разумеется, кроме Siri. Хотя Феликс не знал, где находится его iPhone, он начал призывать Siri позвонить кому-нибудь, кого он мог вспомнить, но ни один из звонков не прошел. Наконец, он крикнул Siri позвонить 911 и к счастью, соединение было установлено и спасатели получили сигнал. На место аварии прибыли пожарно-спасательные службы долины Пахрамп. Пострадавшего доставили в больницу на вертолете и выписан оттуда уже через четыре дня. Хотя сейчас ему нужна инвалидная коляска, ему повезло, что он остался жив. Если бы Siri не смог подключиться к службам экстренной помощи, Феликса не смогли бы найти в течение нескольких дней.

Это уже не первый случай, когда гаджеты спасают жизнь своим владельцам. Ранее Apple Watch спасли мужчине жизнь.