Война на Донбассе: украинские силы несут потери [ Редактировать ]
С начала нынешних суток подразделения сепаратистов пять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбасс. Один украинский военный погиб, еще два получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил в вечерней сводке в понедельник, 14 января.
Отмечается, что в полосе действий оперативно-тактического группировки Восток враг вел обстрелы из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия по позициям в районе села Новомихайловка Марьинского района Донецкой области, из гранатометов - вблизи села Павлополь Волновахского района, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи села Старогнатовка, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе села Чермалык.
В полосе действий оперативно-тактического группировки Север сепаратисты вели огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе поселка Гладосово Горловского горсовета Донецкой области.
"Украинские военные продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня", - отметили в штабе.
Ранее мы писали о том, что в Минобороны обнародовали страшную статистику по Донбассу.
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