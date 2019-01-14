С начала нынешних суток подразделения сепаратистов пять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбасс. Один украинский военный погиб, еще два получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил в вечерней сводке в понедельник, 14 января.

Отмечается, что в полосе действий оперативно-тактического группировки Восток враг вел обстрелы из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия по позициям в районе села Новомихайловка Марьинского района Донецкой области, из гранатометов - вблизи села Павлополь Волновахского района, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи села Старогнатовка, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе села Чермалык.

В полосе действий оперативно-тактического группировки Север сепаратисты вели огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе поселка Гладосово Горловского горсовета Донецкой области.

"Украинские военные продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня", - отметили в штабе.

Ранее мы писали о том, что в Минобороны обнародовали страшную статистику по Донбассу.