Вселенский патриархат опубликовал Томос об автокефалии ПЦУ [ Редактировать ]
В понедельник, 14 января, Вселенский патриархат в Стамбуле представил текст Томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ). Документ опубликован на сайте патриархата.
"Мы признаем и устанавливаем в границах территории Украины автокефальную церковь нашей духовной дочерью и призываем все мировые Православные церкви признавать ее, как сестру, и вспоминать под именем "святейшая церковь Украины", как такую, которая имеет своей кафедрой исторический город Киев и не может ставить епископов или основывать парафии за границами государства… И мы придаем ей привилегии и все суверенные права, принадлежащие автокефальной церковной власти", - говорится в документе.
Вселенский патриархат сохраняет в своей юрисдикции все подчиненные ему храмы и монастыри на территории Украины, все значительные вопросы Православная церковь Украины должна решать через Константинополь. Кроме того, ПЦУ не может самостоятельно производить миро для богослужений.
Согласно тексту Томоса, автокефальная церковь Украины "признает головой святейший апостольский и патриарший Вселенский престол, как и другие патриархи и предстоятели".
Ранее мы писали о том, что Синод Вселенского патриархата подписал Томос об автокефалии украинской церкви.
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