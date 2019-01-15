Проводница поезда отказала пенсионерке в том, чтобы помочь застелить постель и была уволена за это. Об инциденте пишет Кaifovo.

Ситуацию рассказал один из очевидцев случившегося.

"Дело вот как было. На вокзале мы зашли в вагон уже почти перед отправлением. В купе напротив меня было место старенькой бабушки. Она скромно сидела у окошка, сложив руки на колени. Ну, Божий одуванчик, не иначе. Несколько небольших сумочек, аккуратно лежали под сиденьем, никому не мешая", - говорит мужчина.

Пришла проводница проверять билеты. Старушка, показав свой, вдруг попросила женщину помочь ей застелить постель, потому что самой ей тяжело, руки трясутся. Казалось бы, безобидная просьба. Но что тут началось! На проводницу как будто нашло что-то, какая-то затаенная обида вышла наружу.

"Я вам прислуга что ли какая? А? Может Вас еще и с ложечки покормить? Руки трясутся - дома сидеть надо, а не по поездам разъезжать!", - ответила на просьбу проводница.

Бабуля тихо попыталась возразить, что проводники по правилам должны помогать пассажирам, которые не могут что-либо сделать сами. На что женщина ответила:

Я вас вообще высажу сейчас, если права качать тут надумали. Знаете у меня какая зарплата? Не обязана я вам ничего.

Пассажиры, которые ехали рядом записали разговор на диктофон и вступились за бабушку и помогли ей с постелью. Кроме того, очевидцы позвонили на горячую линию. Ситуацию решили быстро, свидетелей было достаточно и запись разговора была. Как оказалось позже, проводница была уволена.

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