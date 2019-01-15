Война на Донбассе: стало известно о масштабных потерях среди боевиков [ Редактировать ]
За декабрь 2018 года боевики на Донбассе потеряли более двух десятков человек. Об этом сообщается на странице MIL.IN.UA в Facebook.
По его информации, боевые потери террористов составили 19 человек.
Также, возможно, еще два неидентифицированных боевика ликвидированы 21 декабря в районе села Желобок, о чем сообщали сами боевики. Также, по информации блогера, небоевые потери террористов составили шесть человек.
Ранее мы писали о том, что в Минобороны обнародовали страшную статистику по Донбассу.
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