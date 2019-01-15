Лефортовский суд Москвы продлил до 24 апреля срок содержания под стражей 12 из 24 пленных украинских моряков, захваченных Россией в районе Керченского пролива в Азовском море, сообщает "РБК-Украина".

Судья вынесла решение в отношении украинских военнопленных Романа Мокряка, Андрея Опрыско, Евгения Семидоцкого, Сергея Цыбизова, Богдана Головаша, Сергея Попова, Владимира Терещенко и Андрея Шевченко.

"Суд постановил удовлетворить ходатайство следственных органов и продлить срок содержания под стражей до 24 апреля", - огласила решение судья Альбина Галимова.

Ранее мы сообщали о том, что украинские моряки отказались отвечать на вопросы в суде.