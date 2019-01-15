Суд над пленными моряками в Москве: украинцам продлили арест [ Редактировать ]
Лефортовский суд Москвы продлил до 24 апреля срок содержания под стражей 12 из 24 пленных украинских моряков, захваченных Россией в районе Керченского пролива в Азовском море, сообщает "РБК-Украина".
Судья вынесла решение в отношении украинских военнопленных Романа Мокряка, Андрея Опрыско, Евгения Семидоцкого, Сергея Цыбизова, Богдана Головаша, Сергея Попова, Владимира Терещенко и Андрея Шевченко.
"Суд постановил удовлетворить ходатайство следственных органов и продлить срок содержания под стражей до 24 апреля", - огласила решение судья Альбина Галимова.
Ранее мы сообщали о том, что украинские моряки отказались отвечать на вопросы в суде.
по теме
Пленных украинских моряков привезли в суд Москвы (видео)
Пленных украинских военных моряков, которых российские пограничники незаконно захватили в районе Керченского пролива в Азовском море, привезли в Лефортовский суд Москвы
У Росії відбудеться суд над полоненими українськими моряками
Російське ФСБ зажадало, щоб засідання відбувалося у закритому режимі, а інформація після нього не розголошувалась без дозволу слідства
В России взорвался жилой дом: есть погибшие (видео)
В городе Шахты Ростовской области произошел взрыв в многоэтажном жилом доме, в результате чего обрушились два этажа
Захват Россией украинских моряков: Украина приняла важное решение
Украина в Европейский суд по правам человека подала иск против России о нарушении прав украинских моряков, которых Кремль захватил в плен после обстрела украинских кораблей вблизи Керченского пролива
Взрыв дома в Магнитогорске: число жертв стремительно растет
Число погибших в результате обрушения подъезда жилого дома в российском Магнитогорске возросло