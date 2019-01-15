16 января верующие отмечают именины пророка Малахии, известного по Ветхому завету. В народе также вспоминают христианского мученика Гордея.

Наши предки верили, что именно в этот день у каждого человека есть возможность излечиться от одержимости бесами, а также других недугов, вызванных наведением порчи. Для этого нужно молиться Святому Малахии.

Если 16 января из человека изгоняли беса, то он мог вселиться в домашнее животное. Чтобы избежать этого, наши предки с раннего утра убирали в хлеву и сараях, а скот кормили кашей, сваренной на молоке и караваем, специально для этого испеченным.

На столе в этот день обязательно должны были стоять блюда из творога. Они считались залогом счастья в доме.

Приметы на 16 января

Если вблизи домов вы увидели зайцев, то скоро придут сильные морозы. Если в поле много зайцев, то грядет вьюга и метель.

Если на деревьях в этот день есть иней, значит ближайшая неделя будет ясной и без дождей.

Погода на Малахия определяет погоду на весь март.

Если 16 января небо облачное, то ожидает вьюгу и метели.

В этот день нельзя хвастаться и рассказывать о своих достижениях, чтобы люди не сглазили.

Корову в этот день обязательно нужно доить в паре с кем-то, чтобы скотину не сглазили.

Ранний рассвет указывает на скорейший снег.

Если в лесу вы слышите треск деревьев, то опасайтесь морозов.

Если весь день на Малахия идет снег, то ночью ударит сильный мороз

Если на небе яркий месяц, значит ожидайте в ближайшие дни сильных холодов.

Вечером 16 января воздержитесь от физической работы, чтобы не накликать на себя беду.

Яркие звезды предвещают ясную погоду.

Чтобы защитить скот от нечистой силы, привяжите к воротам дома огарок свечи в качестве оберега.

Круги вокруг заходящего солнца указывают на снег и мороз.

Чтобы задобрить домового, необходимо оставить для него в коровнике кусок пирога и молоко.

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