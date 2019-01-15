Проект газопровода "Северный поток-2" разработали лишь с целью создать альтернативный маршрут транспортировки российского газа в Европу, который не проходит через Украину. Об этом заявил посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью Rheinische Post.

"Проблема "Северного потока-2" заключается в том, что это не экономический проект. Его разработали лишь по одной причине: создать альтернативный маршрут транспортировки российского газа на пути в Европу, который не проходит через Украину", - цитирует "Униан" слова американского дипломата.

Ричард Гренелл добавил:

Поэтому вопрос заключается в том, хотят ли европейские правительства стать более зависимыми от страны, которая использует химическое оружие, чтобы убить политического оппонента в Европе. Станет ли Европа более зависимой от страны, которая вторглась в суверенное государство и незаконно аннексировала территорию?

Ранее в Польше рассказали, зачем России "Северный поток-2".