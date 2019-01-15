Россия хочет прекратить транзит газа через Украину - посол США [ Редактировать ]
Проект газопровода "Северный поток-2" разработали лишь с целью создать альтернативный маршрут транспортировки российского газа в Европу, который не проходит через Украину. Об этом заявил посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью Rheinische Post.
"Проблема "Северного потока-2" заключается в том, что это не экономический проект. Его разработали лишь по одной причине: создать альтернативный маршрут транспортировки российского газа на пути в Европу, который не проходит через Украину", - цитирует "Униан" слова американского дипломата.
Ричард Гренелл добавил:
Поэтому вопрос заключается в том, хотят ли европейские правительства стать более зависимыми от страны, которая использует химическое оружие, чтобы убить политического оппонента в Европе. Станет ли Европа более зависимой от страны, которая вторглась в суверенное государство и незаконно аннексировала территорию?
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