Від початку року минуло лише три тижні, а до Дніпра з передової вже потрапили твоє поранених бійців. Усі вони в опіковому центрі, з травмами обличчя та кінцівок. Медики кажуть, зараз хлопці вже поволі одужують. Підбадьорити захисників - сьогодні прийшли патрульні поліцейські.

У перший день нового року Олександра санавіацією доправили до Дніпра. Чоловік родом з міста Бахмут, що на Донеччині. У Збройних силах служить за контрактом у п'ятдесят четвертій окремій механізованій бригаді. Наприкінці року заступив на наряд у селі Лоскутівка. Каже, в новорічну ніч на місці дислокації бригади сталася пожежа.

"Загорелось здание, или прилет был или не знаю. Хлопок слышал, а потом огонь и начали вытягивать. Ожоги рук и уши, шея. Начало наверное плавится термобелье. Оно прилипло", - говорить Олександр, поранений військовослужбовець ЗСУ.

Лише кілька днів тому Олександра перевели з реанімації до палати. Тут лежать його побратими. Двох привезли 5 та 9 січня. У всіх серйозні опіки, та вже нині бійці йдуть на одужання.

"К нам переводят больных которые нуждаются в именно серьозном лечении, специальными технологиями, которые присущны для центра термической травмы и пластической хирургии. Течение заболиваний у них благоприятное, наши раненные обеспеченные медикаментами в полном объеме. Стандарт лечения выполняется на 100 процентов", - говорить Сергій Слесаренко, керівник опікового центру Дніпропетровської міської лікарні №2.

Відвідувачів у поранених бійців небагато. Їхні родини щодня приїздити не можуть. Тож підбадьорити військових прийшли дівчата-патрульні. І не з порожніми руками, а з домашніми смаколиками.

Дівчата сподіваються - трохи домашньої кухні, борщ та пампушки із салом допоможуть військовим швидше стати на ноги.