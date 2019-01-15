Судья Емельянов обжалует решение Высшего совета правосудия в Верховном суде [ Редактировать ]
Распространенная отдельными СМИ во вторник информация о якобы увольнении судьи Высшего хозяйственного суда Артура Емельянова решением Высшего совета правосудия не соответствует действительности. На самом деле в отношении судьи было принято лишь процессуальное решение по его жалобе, при этом сам он остается в должности. Об этом сам Емельянов сообщил в комментарии kp.ua
"Сегодня Высший совет правосудия принял решение в отношении моей жалобы на решение дисциплинарной палаты ВСП. И именно эту жалобу – а не собственно вопрос увольнения – рассматривал ВСП, отказавшись в результате ее удовлетворить. Некоторые журналисты восприняли это решение как увольнение, хотя такой вопрос даже не рассматривался", - прокомментировал Емельянов.
По его словам, он обжаловал указанное решение еще в июне 2018 года, и только в январе 2019 жалобу наконец рассмотрели по сути.
По мнению Емельянова, принятое во вторник,15 января решение носит "заказной характер".
"Не было представлено ни единого доказательства фактов неправомерного поведения, заявление было подано вообще от имени несуществующей гражданки. Что признали и сами члены ВСП. Более того, были пропущены все сроки наложения дисциплинарного взыскания – прошло больше трех лет с момента якобы имевшего место в феврале 2014 года инцидента. Также важно, что еще в 2014 году Совет судей Украины уже рассматривал вопрос о событиях того времени – и пришел к выводу о законности моих действий", - пояснил судья.
Он также добавил, что во время рассмотрения жалобы в Высшем совете правосудия во вторник, глава ВСП Игорь Бенедисюк мог лично осуществлять давление на других членов совета, чтобы они голосовали за отклонение жалобы Емельянова.
"Даже в зале за звуками звучащей в зале музыки можно было услышать, как Бенедисюк убеждает других членов ВСП голосовать за решение против меня. Мне кажется, что это очевидное давление руководителя этого органа на других должностных лиц", - считает Емельянов.
Судья отметил, что решение об отклонении жалобы будет обжаловано в Верховном суде. И только после вынесения соответствующего решения этой инстанцией Высший совет правосудия сможет приступить к рассмотрению вопроса об увольнении Емельянова с должности судьи Высшего хозсуда Украины по сути. "Кому-то может показаться, что это уже конец. Но это только начало, и я докажу всю абсурдность и безосновательность обвинений против меня", - резюмировал А. Емельянов.
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