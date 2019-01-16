Ісламісти атакували готель у столиці Кенії Найробі. Щонайменше 15 людей загинуло. Смертник підірвався на паркувальному майданчику, а його спільники увірвалися в приміщення.

Силовики почали зачищати готель від нападників, відбулася перестрілка. Частину гостей евакуювали, інші - забарикадувалися в номерах.

Відповідальність за атаку взяло на себе угруповання "Аль-Шабаб".