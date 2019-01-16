Він із спільниками отримали незаконний прибуток у понад 4 млн доларів

Влада США звинуватила українського хакера та ще кількох осіб у ймовірному зломі бази даних Комісії з цінних паперів.

За даними обвинувачення, у 16 році 27-річний Олександр Єременко з Києва і його спільники зламали корпоративну базу даних Edgar через литовський сервер. А після цього - поділилися інформацією з мережею трейдерів.

Як наслідок вони продали ці дані та отримали незаконний прибуток у понад 4 мільйони доларів.