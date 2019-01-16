США звинуватили українського хакера у взломі бази даних Комісії з цінних паперів [ Редактировать ]
Влада США звинуватила українського хакера та ще кількох осіб у ймовірному зломі бази даних Комісії з цінних паперів.
За даними обвинувачення, у 16 році 27-річний Олександр Єременко з Києва і його спільники зламали корпоративну базу даних Edgar через литовський сервер. А після цього - поділилися інформацією з мережею трейдерів.
Як наслідок вони продали ці дані та отримали незаконний прибуток у понад 4 мільйони доларів.
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