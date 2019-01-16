Актер "Дизель Шоу" изменился до неузнаваемости (фото) [ Редактировать ]
Актер "Дизель Шоу" Евгений Гашенко, который вместе с юмористами возвращается на сцену после жуткого ДТП, унесшей жизнь Марины Поплавской, удивил поклонников новым образом. Артист опубликовал новые снимки на своей странице в Instagram.
Фото: Instagram
На фотографиях Гашенко запечатлен с новой прической: ранее русый актер неожиданно превратился в платинового блондина. Поклонницы тут же засыпали артиста комплиментами.
Фото: Instagram
"Проснулся, посмотрел в зеркало, и как-то скучно стало. В светлой голове - светлые идеи, подумал я и стал еще светлее", - написал актер.
Ранее актриса из "Дизель шоу" поделилась трогательным снимком после ДТП.
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