Побачити Томос на власні очі сьогодні мали змогу жителі Борисполя. Церковний документ привіз Президент України. До того ж, Петро Порошенко відвідав новостворений бориспільський академічний ліцей. Всі подробиці знає Лариса Зубенко.

Інтерактивні дошки, реагенти для шкільних дослідів та підоймник для дітей з особливими потребами. У щойно збудованому бориспільському академічному ліцеї втілили майже всі принципи реформованої української школи. Тут понад п'ятсот учнів.

"Половина шкіл навчається у дві зміни, діти повертаються додому після сьомої години, тому виникла необхідність у відкритті ще однієї школи ми функціонуємо три дні, але заяв нам було набагато більше, на жаль, усіх прийняти ми зараз не можемо, тому довелося відмовляти, але ми їх всіх чекаємо з першого вересня, штат учнівський буде відкриватися і розширятися", - говорить Анна Мосюра, заступник директора бориспільського академічного ліцею.

Дочка Оксани навчається в четвертому класі, а син - першокласник. Від нової школи діти в захваті, каже жінка.

"Дітки навчалися в другу зміну, а в мене дітки ходять ще на багато гуртків, музична школа, танці, англійська мова, ну, якби, як в усіх, тому дві зміни - це не дуже зручно діти в захваті від простору у школі, від нового сучасного обладнання, від їдальні, від сходів, від всього", - говорить

З нагоди відкриття до ліцею завітав і президент України. Петро Порошенко відвідав класи нової української школи. Поспілкувавшись із учителями та першокласниками, згадав і про свої шкільні роки.

"Ми маємо зробити все, щоби престиж його величності вчителя був найвищим, я і досі пам'ятаю всіх своїх вчителів. Я не скажу, що вони мене гладили, незважаючи на те, що я був відмінником, але це були особистості, так само. як і особистості сидять в цьому залі і я хочу подякувати всім, хто долучився до реалізації імплементації закону про освіту", - говорить Петро Порошенко, президент України.

Ліцей збудували коштом міського бюджету. Гроші отримали за рахунок децентралізації з прибутку місцевих підприємств. Згодом керівництво ліцею планує збільшити кількість учнів, адже будівля може вмістити до тисячі школярів.