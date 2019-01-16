Президент України Петро Порошенко відкрив новостворенний ліцей у Борисполі [ Редактировать ]
Побачити Томос на власні очі сьогодні мали змогу жителі Борисполя. Церковний документ привіз Президент України. До того ж, Петро Порошенко відвідав новостворений бориспільський академічний ліцей. Всі подробиці знає Лариса Зубенко.
Інтерактивні дошки, реагенти для шкільних дослідів та підоймник для дітей з особливими потребами. У щойно збудованому бориспільському академічному ліцеї втілили майже всі принципи реформованої української школи. Тут понад п'ятсот учнів.
"Половина шкіл навчається у дві зміни, діти повертаються додому після сьомої години, тому виникла необхідність у відкритті ще однієї школи ми функціонуємо три дні, але заяв нам було набагато більше, на жаль, усіх прийняти ми зараз не можемо, тому довелося відмовляти, але ми їх всіх чекаємо з першого вересня, штат учнівський буде відкриватися і розширятися", - говорить Анна Мосюра, заступник директора бориспільського академічного ліцею.
Дочка Оксани навчається в четвертому класі, а син - першокласник. Від нової школи діти в захваті, каже жінка.
"Дітки навчалися в другу зміну, а в мене дітки ходять ще на багато гуртків, музична школа, танці, англійська мова, ну, якби, як в усіх, тому дві зміни - це не дуже зручно діти в захваті від простору у школі, від нового сучасного обладнання, від їдальні, від сходів, від всього", - говорить
З нагоди відкриття до ліцею завітав і президент України. Петро Порошенко відвідав класи нової української школи. Поспілкувавшись із учителями та першокласниками, згадав і про свої шкільні роки.
"Ми маємо зробити все, щоби престиж його величності вчителя був найвищим, я і досі пам'ятаю всіх своїх вчителів. Я не скажу, що вони мене гладили, незважаючи на те, що я був відмінником, але це були особистості, так само. як і особистості сидять в цьому залі і я хочу подякувати всім, хто долучився до реалізації імплементації закону про освіту", - говорить Петро Порошенко, президент України.
Ліцей збудували коштом міського бюджету. Гроші отримали за рахунок децентралізації з прибутку місцевих підприємств. Згодом керівництво ліцею планує збільшити кількість учнів, адже будівля може вмістити до тисячі школярів.
по теме
Порошенко подписал "закон о буллинге"
Документ предусматривает штраф за издевательства над детьми
Такси развернуло на 180 градусов: в Киеве произошло серьезное ДТП (видео)
В Киеве на улице Соломенская произошла серьезная авария
Hair for Share: українські дівчата здали волосся на перуки для онкохворих дітей
Дівчата з усієї України здають своє волосся, аби майстри потім зробили з нього перуки - це допоможе малечі почуватися комфортніше під час лікування
Смерть подростка возле бизнес-центра в Киеве: детали трагедии
В Киеве на Большой Житомирской улице нашли тело несовершеннолетнего Романа Сухачева
В Киеве пропавшего мальчика-аутиста нашли мертвым (фото)
В центре столицы нашли школьника, который пропал на Рождество