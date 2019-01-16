1100 днів без російського газу. Рівно три роки Україна не споживає блакитне паливо з РФ. На цьому наголосив прем'єр - Володимир Гройсман, на засіданні уряду. Водночас, країна потрапила в іншу залежність - від керівників "Нафтогазу".

Очільник кабміну запевнив, що незабаром керівництво НАКУ буде працювати вже за новими правилами. Більше - в нашому матеріалі.

Засідання Кабміну почалося з хвилини мовчання. Уряд вшанував пам'ять загиблих українських вояків, які 242 дні боронили Донецький аеропорт.

"Пам'ятаємо про них, знаємо про них, розуміємо наскільки важко але сьогодні я пропоную, щоб ми у цей день ще раз вшанували пам'ять всіх наших героїв які віддають свої життя за незалежність і за нашу державу і за всіх українців", - говорить Володимир Гройсман прем'єр-міністр України.

Незалежна країна й від російського газу. За словами Гройсмана, Україна вже понад тисячу сто днів не закупає блакитне паливо у "Газпрома".

"Перед нами стоїть завдання не просто змінити постачальника газу. Ми Україна - газова держава, ми маємо серйозні поклади газу і ми можемо забезпечити себе абсолютно повністю для власних потреб як громадян так і економіки. Але для цього потрібні дуже конкретні і чіткі системні кроки", - говорить Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.

Один з перших зміни у "Нафтогазі". Прем'єр запропонував наглядовій раді НАКУ переглянути умови контракту, що закінчується 22 березня. У новому договорі зарплатню топ-менеджерів прив'яжуть до показників компанії монополіста. Зокрема, виконання річного плану та збільшення видобутку газу.

"Я вважаю, і не я один, що контракт, який діяв 5 років має умови, які на сьогодні я неприйнятними. Мова йде про умови оплати праці і різноманітні винагороди яке отримує правління НАК "Нафтогаз України". Я проти того, щоб в такий складний час ці оплати були не просто великими, а захмарно великими", - говорить Володимир Гройсман прем'єр-міністр України.

Сьогодні також підбивали підсумки роботи МОЗу. Одне з найважливіших досягнень реформи охорони здоров'я - підвищення заробітних плат медиків. Хоча дефіцит кадрів відчувається досі.

"Підвищення зарплати це суттєвий елемент, але не основний. Люди починають інвестувати у власний професійний розвиток і рухатись вперед. Це є свідченням того, що економічний стимул, якщо він правильно застосований може призвести до швидких і суттєвих змін", - говорить Олег Петренко, голова НCЗУ.

"Питання оплати праці дуже важливо і дуже добре, що ми сьогодні озвучуємо 12,14,20 тисяч гривень і це стосується не тільки сімейних лікарів і фельдшерів і медсестер і медбраттів. Але ще я хотів важливе сказати що ми відчуваємо дуже величезний дефіцит кадрового ресурсу", - говорить Геннадій Зубко, віце-прем'єр-міністр України.

Затвердили міністри і бюджет пенсійного фонду на 2019 рік. Тепер його розмір становить майже 400 мільярдів гривень. В цьому році урядовці сподіваються, що витрати фонду нарешті не перевищать надходження.