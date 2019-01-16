Компанія "Мостобуд" продовжує намивати й вивозити пісок з берегів Дніпра на столичних Видубичах. І це попри арешт техніки та розірвання договору оренди земельної ділянки. Чому нелегальний бізнес процвітає - розбирався Даніїл Снісар.

Рішення про розірвання з "Мостобудом" договору оренди земельної ділянки - київські депутати ухвалили ще 20 грудня. Підстави - нецільове використання території. Та заборгованість підприємства перед містом, за користування ділянкою. Від дня голосування - минув майже місяць. Втім, рішення неопублікуване й досі.

Разом із активістами "Стоп Корупції" - рушаємо до міськради, щоб дізнатися, чому чиновники зволікають.

"Тому що треба зібрати візи, перед тим, як рішення міському голові на підпис відправляється - цей документ проходить візування. Прописано - контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію. Тобто, у самому рішенні це вже прописано", - говорить Олена Пихтіна, секретар Київської міської ради.

У Департаменті земельних ресурсів тільки розводять руками. Розпочати виконання рішення наразі - не можуть. До справи візьмуться тільки після усіх бюрократичних процедур.

"Ми зобов'язані, відповідно до рішення - поінформувати самого користувача - хто використовує земельну ділянку. Про те, що є рішення, що з вами договір оренди - розірваний. І будь-які правові дії з "Мостобудом", у даному випадку припинені між Київською міською радою і ними. У випадку, якщо земельна ділянка використовується далі - у наші повноваження також входить самоврядний контроль", - говорить Вадим Шейко, заступник голови департаменту земельних ресурсів київської міської ради.

Завадити нелегальному бізнесу мали б й правоохоронні органи. За сприяння активістів прокуратура - все ж відкрила кримінальне провадження. Восени навіть вдалося накласти арешт на техніку підприємства і пісок. Про хід слідства намагаємось дізнатися у Прокуратурі Голосіївського району. Там розповідають - справу з невідомих причин передали правоохоронцям Деснянського району.

"Підслідність у кримінальному провадженні визначена прокуратурою міста Києва", - говорить Олександр Даракчі, заступник керівника київської місцевої прокуратури голосіївського району.

І доки в держструктурах зволікають у промзоні на Видубичах, ділки ударними темпами вивозять пісок. Територію "охороняють" невідомі - у балаклавах. Активіста, який хотів перевірити у водія фури документи на вантаж - агресивно відштовхують.

"А чому ви його відштовхуєте? Ви хто, можете представитися? - Охранная фирма. - Яка охоронна фірма? Звідки і чому ви обличчя закриваєте?".

Вщерть заповнені піском вантажівки виїжджають з території щоп'ять хвилин. Активісти викликали поліцію. На місці виявити порушень - правоохоронці не змогли. Після перевірки документів водіїв кількох фур - вони поїхали.

"Як бачимо, попри всі накладені арешти, попри рішення Київради про розірвання договору - точка нелегального видобутку піску і надалі працює. За останні півгодини, як бачимо, виїхало більше 10 вантажних автомобілів. Тобто, ніщо не заважає роботі даної точки нелегального видобутку піску. Ми і надалі будемо слідкувати за цією ситуацією. Адже, необхідно стимулювати правоохоронців і привертати максимально велику увагу до цієї проблеми", - говорить Роман Литвин, активіст ГО "Стоп Корупції".

А доки фури їдуть - зростають нелегальні прибутки підприємства. В обхід закону, лише на несплаті податків - ділки заробили 100 мільйонів гривень. Ці кошти мали піти до міського бюджету. Ми відправили до КМДА запит на ім'я Віталія Кличка. У ньому просимо міського голову прокоментувати ситуацію і розповісти, чому рішення міської ради - не виконується.