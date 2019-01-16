Газовий скандал у Кропивницькому: як "Нафтогаз" залишив місто без коштів на субсидії [ Редактировать ]
Газовий скандал у Кропивницькому. Дві компанії - постачальники газу - завищили показники споживання палива та привласнили державні кошти. Йдеться про 200 мільйонів гривень, що виділено на субсидії.
Тепер споживачам доводиться вистоювати у довжелезних чергах, аби повернути гроші. Подробиці у нашому сюжеті.
У абонентському відділі обслуговування клієнтів в Кропивницькому - усе без змін. Довжелезні черги, тиснява, обурені люди - як і два місяці тому. Марія Ларченко прийшла аби повернути більше тисячі гривень, які перевела на старі рахунки - Центргазу. У черзі стоїть вже кілька годин. Перед нею - ще сотня людей.
"Виявляється кілька місяців треба було платити за новими, я вважаю, це можна було зробити більш автоматизовано, все комп'ютерно можна було цей натовп не створювати особливо в епідемію грипу", - говорить Марія Ларченко, жителька Кропивницького.
Таких як Марія Ларченко - багато. Найважче - пенсіонерам. Їм попри нараховану субсидію, прийшли захмарні рахунки.
"У меня переплата за прошлый год 1800, перешли на "Нефтегаз", викупил, сняли мне, выставили счета, а не учли переплату, не знаю что теперь делать, пусть объяснят, где мои 1800 гривен", - говорить Вікторія Федорівна, пенсіонерка.
Безлад виник через зміну постачальника. Досі ним був Центргаз, що належить НАК "Нафтогазу". Та з першого листопада той замінив одного свого постачальника на іншого, але теж свого. Тепер ці функції виконує - "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України".
"Нафтогаз Україна,який отримав з кінця минулого року, з листопада місяця, можливість управляти цією компанією і постачати газ населенню, виявився неспроможним забезпечити процес власне як і перерахунку субсидій з бюджету в рахунок газу спожитого так і відповідного обліку споживачів, які отримують газ так і відповідно переведення, переоформлення точніше нових договорів з компанією, яка колись постачала газ", - говорить Юрій Корольчук.
Пояснити - чому люди не можуть скористатися субсидіями і чому не враховуються суми, переплачені попередникам, у новій Газопостачальній компанії - не змогли.
"На жаль, податкове законодавство передбачає що кожен власник особового рахунку має особисто розпорядитись цими коштами, і за нього це ніхто зробити не може, також податкове законодавство має певні вимоги до повернення цих коштів", - говорить Сергій Дробко, заступник директора філії ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" у Кропивницькому.
Експерти з питань енергетики заявляють: насправді все просто. За їх словами, газопостачальні компанії створили корупційну схему, яка має зацікавити правоохоронні органи. Зокрема - перевищили споживання газу майже на 10 мільйонів кубометрів, крім того списали 200 мільйонів гривень невикористаних субсидій.
"Нафтогаз України їх фактично забрала у споживачів і оплатила ними частину боргів попереднього постачальника Центргаз, це державні гроші субсидії і іїх нецільове використання це фактично кримінальний злочин, тобто це розтрата державного майна якщо так сказати", - говорить Юрій Корольчук, експерт з питань енергетики.
"Получилось таким образом, что бывший поставщик использовав деньги субсидиантов расчитался с долгами перед НАК "Нафтогаз Украина", а после этого пришла компания НАК "Нафтогаз Украина" и, соответственно, вроде бы как "Нафтогазу" никто не должен, а в то же время у людей возникли огромнейшие долги, т.е. те деньги которые были оплачены ранее и субсидии которые были назначены ранее найти их сейчас практически невозможно", - говорить Валентин Землянський, експерт з питань енергетики.
Таку схему "Нафтогаз" планує запровадити по всій країні - стверджують експерти. А розплачуватись за неї доведеться - споживачам.
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