В столице Египта Каире и некоторых портовых городах бушует сильная песчаная буря. Об этом пишет Reuters.

Темно-оранжевое облако из пыли накрыло Каир. Многие люди пережидают бурю в домах, а также носят медицинские маски. Из-за большого количества песка в воздухе автомобилисты жалуются на снижение видимости на автомагистралях.

Orange sky in Cairo.

What's on #Egyptian Twitter's mind today ?

Sand storm.



📸 by Hussein Talal pic.twitter.com/bMRb96ElQA