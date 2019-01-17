Египет накрыла мощная песчаная буря (фото) [ Редактировать ]
В столице Египта Каире и некоторых портовых городах бушует сильная песчаная буря. Об этом пишет Reuters.
Темно-оранжевое облако из пыли накрыло Каир. Многие люди пережидают бурю в домах, а также носят медицинские маски. Из-за большого количества песка в воздухе автомобилисты жалуются на снижение видимости на автомагистралях.
Orange sky in Cairo.— Amr Khalifa (@Cairo67Unedited) 16 января 2019 г.
What's on #Egyptian Twitter's mind today ?
Sand storm.
📸 by Hussein Talal pic.twitter.com/bMRb96ElQA
Администрация портов Красного моря закрыла порты Суэц и Зейтият из-за плохой погоды, ветра и сильных волн. Уже четвертый день приостановлены морские перевозки в двух портах средиземноморского города Александрия.
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