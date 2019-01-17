В столице Египта Каире и некоторых портовых городах бушует сильная песчаная буря. Об этом пишет Reuters.

Темно-оранжевое облако из пыли накрыло Каир. Многие люди пережидают бурю в домах, а также носят медицинские маски. Из-за большого количества песка в воздухе автомобилисты жалуются на снижение видимости на автомагистралях.

Orange sky in Cairo.

What's on #Egyptian Twitter's mind today ?

Sand storm.



📸 by Hussein Talal pic.twitter.com/bMRb96ElQA — Amr Khalifa (@Cairo67Unedited) 16 января 2019 г.

Администрация портов Красного моря закрыла порты Суэц и Зейтият из-за плохой погоды, ветра и сильных волн. Уже четвертый день приостановлены морские перевозки в двух портах средиземноморского города Александрия.

В Министерстве здравоохранения порекомендовали людям, страдающим от респираторных заболеваний, не покидать свои дома.

Ранее мы писали о том, что Земля погрузится в 15-дневную тьму.