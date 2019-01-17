В аэропорту Нью-Йорка папарацци застали 60-летнюю известную певицу Мадонну, которая выглядела очень странно. Фанаты сделали вывод, что их кумир снова прибег к пластике. Однако поклонники сочли перемены крайне неудачными, пишет Daily Mail.

Певица не раз экспериментировала со своей внешностью. На этот раз Мадонна решила сделать подтяжку лица и разгладить морщины.

Перед объективами камер певица предстала в спортивных штанах, кроссовках и черном пуховике.

60-летняя Мадонна неоднократно признавалась, что не готова мириться со старостью, поэтому планирует и дальше вести борьбу с морщинами.

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