"Что с ней": Мадонна шокировала восковым лицом (фото) [ Редактировать ]
В аэропорту Нью-Йорка папарацци застали 60-летнюю известную певицу Мадонну, которая выглядела очень странно. Фанаты сделали вывод, что их кумир снова прибег к пластике. Однако поклонники сочли перемены крайне неудачными, пишет Daily Mail.
Певица не раз экспериментировала со своей внешностью. На этот раз Мадонна решила сделать подтяжку лица и разгладить морщины.
Перед объективами камер певица предстала в спортивных штанах, кроссовках и черном пуховике.
60-летняя Мадонна неоднократно признавалась, что не готова мириться со старостью, поэтому планирует и дальше вести борьбу с морщинами.
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