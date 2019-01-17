Народного депутата госпитализировали из Верховной Рады [ Редактировать ]
В четверг, 17 января, во время пленарного заседания Верховной Рады народному депутату от "Радикальной партии" Юрию Шухевичу стало плохо. Об этом сообщает телеканал "Прямой".
85-летнему депутату вызвали скорую помощь.
Шухевич с помощью врачей самостоятельно добрался до машины медиков. Его госпитализировали.
Ранее мы писали о том, что на заседании Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект о закупкн услуг оборонного назначения.
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