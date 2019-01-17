В четверг, 17 января, во время пленарного заседания Верховной Рады народному депутату от "Радикальной партии" Юрию Шухевичу стало плохо. Об этом сообщает телеканал "Прямой".

85-летнему депутату вызвали скорую помощь.

Шухевич с помощью врачей самостоятельно добрался до машины медиков. Его госпитализировали.

Ранее мы писали о том, что на заседании Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект о закупкн услуг оборонного назначения.