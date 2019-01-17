Стабильность курса и возможность выплаты долгов обеспечиваются экспортерами - эксперт [ Редактировать ]
"Украину ждут тяжелые годы для внешних выплат, в частности, согласно прогнозам Министерства финансов, в 2019 году мы должны погасить порядка 14 миллиардов долларов.
Поэтому, очень важна положительная динамика в поступлении валютной выручки. Через что государственная политика должна быть дальновидной, взвешенной и чрезвычайно эффективной по отношению к базовым экспортным отраслям", - считает директор Аналитического центра "Политика" Николай Давыдюк.
"Украине, как в свое время Южной Корее, стоит сконцентрироваться на прорывных экспортноориентированных отраслях экономики, в которых у нас есть значительный экономический и технологический потенциал, квалифицированные кадры и имя на международных рынках. Именно такая стратегия может дать неожиданно позитивный результат", - прокомментировал политолог.
"Мощные экспортные отрасли это - стабильный курс национальной валюты - залог развития бизнеса и благосостояния населения. И это не только работа Нацбанка или правительства, в первую очередь, это - кропотливая работа реального сектора экономики, в частности ее лидеров.
К примеру, металлурги принесли почти 10 млрд. долларов выручки, что значительно повлияло на стабильность и экономики, и валюты в целом. ИТ-сектор, как один из самых динамичных, в 2017 году принес 3,6 миллиарда, а в 2018 - еще увеличил свои показатели. И если анализировать и заимствовать опыты многих успешных стран, такие отрасли следует поддерживать и развивать. Ведь именно они смогут стать драйверами динамичной экономики и подтянуть за собой другие сферы", - добавил эксперт.
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