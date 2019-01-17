Офіс компанії "Росток-холдинг" у Києві сьогодні заблокувала група молодиків. Аграрії впевнені - до захоплення причетні держслубовці Нацагенства з виявлення та управління активами. Як все відбувалося бачив Даніїл Снісар.

Близько 9 ранку до будівлі головного офісу "Росток-холдинг" - увірвалася група невідомих молодиків. Вони забарикадували прохід у приміщення. І відмовилися пропустити працівників.

"Триває сьогодні абсолютна блокада головного офісу від самого ранку. З невідомих причин знаходяться тут ці люди спортивної зовнішності. Поставлений стіл, бачите, які методи сьогодні. Поставили стіл і просто своїми тілами перешкоджають пройти", - говорить Вікторія Корольчук, працівниця групи "Росток-холдинг".

"Это все продолжается 3 месяца! Невозможно никак ни нормально попасть на работу, прийти, чтобы без нервов. Постоянно валерьянку пьем! Это невозможно просто".

"Поломали наші сервери, не можемо здати звітність".

Приміщення захопили за вказівкою скандального Нацагенства з виявлення та управління активами, тобто, АРМА. Мовляв, за рішенням суду у кримінальній справі проти акціонерів товариства, що ініціювали конкурентні по бізнесу - агентство призначило нове керівництво. У компанії заявляють - держслужбовці діють незаконно.

"Должно было все быть согласовано с собственниками. Должен был быть проведен тендер. Должна была быть проведена оценка предприятия. Должен быть акт приема-передачи. Мы сегодня не можем зайти на рабочее место. Вот люди стоят. Они их не пропускают. Как такое может быть, что сегодня такая компания огромная, плательщик налогов, всеукраинского масштаба компания", - говорить Віктор Купавцев, голова ради директорів групи "Росток-холдинг".

Ми намагаємось з'ясувати - хто саме і на якій підставі захопив офіс підприємства. Проте, тітушки блокують прохід журналістам.

"Пропустіть журналістів, будь-ласка. Хто ви?".

Молодики провокують активістів, працівників та поліцейських, які на місці встановлювали обставини рейдерської атаки. Зав'язалася штовханина.

У протистоянні один із працівників отримав поранення руки, його відразу доправили до лікарні. У цей час на підтримку копам прибули спецпризначенці. Вони затримали щонайменше, 9 молодиків. Зрештою прохід розблокували. Відразу рушаємо до представників замовників маскі-шоу - дізнатися, на якій підставі вони тут перебувають.

"Не треба спекулювати інформацією. - Представтесь будь-ласка, хто ви є і на якій підставі ви тут знаходитесь? - Я надаю правову допомогу безпосередньо. Ми на законних підставах знаходимось у даному приміщенні. - Надайте, будь-ласка документи. - Усі документи є. Звертайтеся із запитами, будь-ласка".

За роз'ясненнями до Нацагенства ми вже зверталися. Наш запит, від другого січня там проігнорували. Коли ж ми приїхали до офісу установи держслужбовці просто перед носом журналістів та правоохоронців - закрили приміщення. У тому, що АРМА сприяє рейдерству - запевняють й правозахисники.

"Вони представилися, як охоронна фірма, яку сюди делегувала АРМА. Керівництво АРМИ, яке було зараз представлене на підприємстві - перешкоджало роботі журналістів, що також свідчило про їхнє небажання - співпрацювати, як з журналістами, так і пропустити працівників підприємства. Поліцейські в свою чергу дуже активно спрацювали - затримали їхніх тітушок", - говорить Руслан Лінда, голова асоціації протидії агрорейдерству.

"Ми сьогодні звертаємось до правоохоронних органів - навести порядок, навести лад. Тому що "Росток" - це як тест на корупцію. Якщо складеться сьогодні "Росток" - буде й Україна. Сьогодні, Слава Богу - поліція повиводила цих озброєних тітушок", - говорить Віктор Купавцев, голова ради директорів групи "Росток-холдинг".

Від атак рейдерів потерпають працівники 17 підприємств "Росток-холдингу" у Чернігівській та Сумській областях. Адвокати компанії нам підтвердили - Національне Антикорупційне бюро розпочало кримінальне провадження. Підстави - зловживання владою, змова, завдання матеріальної шкоди держслужбовцями та Агенством із виявлення та керування активами.