В лицее №157 Оболонского района Киева отец одного из учеников жестоко избил учителя физкультуры. Инцидент произошел 17 января на школьном дворе, после окончания уроков, пишет gazeta.ua.

Конфликт разгорелся из-за того, что учитель накричал на ученика за плохое поведение. Мальчик расплакался и пожаловался родителям. Педагог извинился перед учеником и его отцом, однако мужчину это не остановило и он набросился на учителя с кулаками. В итоге, преподаватель получил многочисленные гематомы, надрыв легких и сотрясение мозга.

"Он меня уже поднял, бросил на землю, начал руками бить. Слетел кроссовок, все такое. Он достал пилу, и говорил, ты этой рукой трогал моего Рому? Я тебе сейчас ее отрежу. Давай сюда руку. Я ему подтягиваю руку. Он опустил пилу ", - отметил пострадавший Игорь Матвиенко.

Ранее мы писали о том, что в Киеве жестоко избили конструктора самолета "Мрия".