Банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен не будут изыматься из оборота, поэтому украинцы смогут в течение неограниченного времени параллельно рассчитываться как новыми монетами номиналом в 1, 2, 5, 10 гривен, так и банкнотами соответствующих номиналов.

Национальный банк планирует постепенно ввести новые 5-гривневые монеты, а в будущем еще и монеты номиналом в 10 гривен.

По мнению госрегулятора, замена банкнот должна продлить срок службы денежных наличных знаков в Украине, ведь банкноты со временем очень сильно изнашиваются.

Также НБУ дал прогноз гривны на 2019 год.