В Украине появятся новые монеты: что будет с бумажными купюрами [ Редактировать ]
Банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен не будут изыматься из оборота, поэтому украинцы смогут в течение неограниченного времени параллельно рассчитываться как новыми монетами номиналом в 1, 2, 5, 10 гривен, так и банкнотами соответствующих номиналов.
Национальный банк планирует постепенно ввести новые 5-гривневые монеты, а в будущем еще и монеты номиналом в 10 гривен.
По мнению госрегулятора, замена банкнот должна продлить срок службы денежных наличных знаков в Украине, ведь банкноты со временем очень сильно изнашиваются.
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