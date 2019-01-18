В Международном аэропорту «Борисполь» застряли украинцы из-за технической неисправности самолета казахских авиалиний Air Astana.

Об этом сообщает корреспондент podrobnosti.ua.

Рейс КС 402 был запланирован из Киева в Алматы (Казахстан) 17 января, в 21.47, но из-за того, что у воздушного судна обнаружили техническую неполадку в тормозной системе, рейс перенесли на следующий день.

"Я приехал в аэропорт, прошел регистрацию и все шло по графику, но перед посадкой нам объявили о задержке вылета на 40 минут. Спустя указанное время нас все-таки запустили на борт, где мы очень долго просидели. В конечном результате нам объявили о технической неполадки и мы ждали решение инженеров. Рейс отменили, нас предложили расселить в ближайшие отели. А вылет перенесли на следующий день, на 12.30", - рассказал один из пассажиров.

По словам мужчины, представители авиакомпании полностью взяли на себя расходы за жилье и трансфер.

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