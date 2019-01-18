У Альпах готуються до міжнародного конкурсу льодових скульптур [ Редактировать ]
Десятки льодових скульптур виросли посеред засніжених Альп. У французькому регіоні Савойя 20 скульпторів з усього світу змагаються у вмінні перетворювати кригу на мистецтво.
Задля міжнародного конкурсу організатори завезли в гори 18 тонн кришталево чистого льоду. За допомогою пилок та лопаток художники вирізають з нього шедеври сучасного мистецтва. Конкурс влаштовують уже 28 рік поспіль.
"Тут постійні перепади температури. Сьогодні упродовж дня було сонячно, тому ми мусили захищати свої фігури. Торік я про це не знала, і моя скульптура добряче підтанула. Тоді все, що ти робиш, іде "коту під хвіст". Тому тепер я знаю, що треба закривати фігури і працювати, коли сонця немає", - зазначила Людо Родерс, скульпторка.
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