Теракт у поліцейській академії: є загиблі та поранені [ Редактировать ]
11 людей загинули, ще 87 поранені внаслідок вибуху поблизу поліцейської академії в колумбійській столиці Боготі.
Біля будівлі здетонувала замінована вантажівка. У ній знайшли 80 кілограмів вибухівки. У сусідніх будинках ударною хвилею повибивало шибки. Мер назвав подію терактом. Хто відповідальний за нього - поки що невідомо.
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