У Львові заарештували антиукраїнську пропагандистку Олену Бойко [ Редактировать ]
Львівський суд заарештував антиукраїнську пропагандистку Олену Бойко. Раніше її видворили з Росії.
Рішення суду - 2 місяці у СІЗО без права застави.
Бойко втекла зі Львова до Москви у серпні 15 року після того, як до неї з обшуком прийшли працівники СБУ - там брала участь у російських телепрограмах, підтримуючи терористів із так званих Л/ДНР.
Торік у грудні її вирішили депортувати з Федерації за порушення міграційного законодавства.
В Україні проти Бойко відкрито кримінальну справу за зазіхання на територіальну цілісність і недоторканність України. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 12 років.
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