Львівський суд заарештував антиукраїнську пропагандистку Олену Бойко. Раніше її видворили з Росії.

Рішення суду - 2 місяці у СІЗО без права застави.

Бойко втекла зі Львова до Москви у серпні 15 року після того, як до неї з обшуком прийшли працівники СБУ - там брала участь у російських телепрограмах, підтримуючи терористів із так званих Л/ДНР.

Торік у грудні її вирішили депортувати з Федерації за порушення міграційного законодавства.

В Україні проти Бойко відкрито кримінальну справу за зазіхання на територіальну цілісність і недоторканність України. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 12 років.